Дрейер: «Рад, что Лисакович так здорово влился в команду. Не рассматриваю это как соперничество»

Форвард «Рубина» Андерс Дрейер высказался о результативности одноклубника Виталия Лисаковича. Он забил пять голов в трех матчах за клуб.
– Какие эмоции от победного гола [»Ахмату»] на последних секундах?
– Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.
– Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.
– Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше.
- В январе «Рубин» купил Лисаковича у «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
- В составе казанцев он забил столько же, сколько и за 1,5 сезона в бывшем клубе.
- В игре с «Ахматом» (2:1) белорус оформил гол+пас.
Источник: сайт «Рубина»