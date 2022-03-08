Дрейер: «Рад, что Лисакович так здорово влился в команду. Не рассматриваю это как соперничество»

Форвард «Рубина» Андерс Дрейер высказался о результативности одноклубника Виталия Лисаковича. Он забил пять голов в трех матчах за клуб.

– Какие эмоции от победного гола [»Ахмату»] на последних секундах?

– Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

– Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.

– Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше.