Игнатьев – болельщикам «Крыльев Советов»: «Ваша поддержка заряжает на голы»

Значит, Рубин тебя не поддерживал)
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев поблагодарил фанатов после матча с тульским «Арсеналом».
«Рад познакомиться с самарскими болельщиками – ваша поддержка заряжает на голы. Идeм дальше», – написал футболист в инстаграме.
- Игнатьев дебютировал за «Крылья» в игре с «Арсеналом» (2:2).
- Он вышел на замену в середине 2-го тайма и сравнял счет в матче.
- Форвард забил впервые с сентября 2020 года.
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