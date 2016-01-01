Игнатьев – болельщикам «Крыльев Советов»: «Ваша поддержка заряжает на голы»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев поблагодарил фанатов после матча с тульским «Арсеналом».

«Рад познакомиться с самарскими болельщиками – ваша поддержка заряжает на голы. Идeм дальше», – написал футболист в инстаграме.

Игнатьев дебютировал за «Крылья» в игре с «Арсеналом» (2:2).

Он вышел на замену в середине 2-го тайма и сравнял счет в матче.

Форвард забил впервые с сентября 2020 года.

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