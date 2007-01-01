Пиоли – о лидерстве «Милана»: «Интер» остается фаворитом Серии А»

Страхуется. В свою команду нужно верить.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А.
«Интер» остается фаворитом, потому что они действующие чемпионы. Кроме того, у них на игру меньше. Это очень сильная команда, которая знает значение побед», – сказал Пиоли.
- «Милан» лидирует в итальянском чемпионате с 60 очками в 28 турах.
- «Интер» идет на 2-м месте с 58 баллами после 27 матчей.
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