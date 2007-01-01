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Пиоли – о лидерстве «Милана»: «Интер» остается фаворитом Серии А»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А.

«Интер» остается фаворитом, потому что они действующие чемпионы. Кроме того, у них на игру меньше. Это очень сильная команда, которая знает значение побед», – сказал Пиоли.

  • «Милан» лидирует в итальянском чемпионате с 60 очками в 28 турах.
  • «Интер» идет на 2-м месте с 58 баллами после 27 матчей.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +210

    ALEXMAN888 1 час назад

    Страхуется. В свою команду нужно верить.

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