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Де Брюйне – 4-й бельгиец, забивший 50 голов в АПЛ

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

Полузащитник Кевин Де Брюйне оформил дубль в воскресном дерби.

Для 30-летнего футболиста это 50-й и 51-й голы в АПЛ.

Де Брюйне стал четвeртым бельгийцем, которому удалось отличиться 50 раз в Премьер-лиге.

Он повторил достижение Ромелу Лукаку, Эдена Азара и Кристиана Бентеке.

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Источник: Goal

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