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Степашин: «Спасибо Карасеву за удаление»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление», – сказал Степашин.

  • Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
  • В концовке первого тайма он удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 7 минут назад

    бомбардир -это дитя твари!

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    Рейтинг: +128

    Сделаны из Дерева 20 минут назад

    Фол был вася!

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    Рейтинг: +13045

    NewLife 37 минут назад

    Карась знает, что бомжы неприкосновенны. Не все и не всегда можно решить деньгами.

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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 41 минуту назад

    Карасев переборщил. За такое судейство, в конце первого тайма, на международном уровне, можно и по шапке получить.

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    Рейтинг: +748

    alefreddy 44 минуты назад

    все по делу

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    Рейтинг: +17500

    DVOK68 45 минут назад

    Пожалуйста,пухлый.Кушай,не обляпайся и учи правила футбола.

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