Степашин: «Спасибо Карасеву за удаление»

бомбардир -это дитя твари!
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
«Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление», – сказал Степашин.
- Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
- В концовке первого тайма он удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу.
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