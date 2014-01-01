Помимо Роналду с «Манчестер Сити» не сыграет Варан

Роналду слилса когда надо решать? Ясно понятно
Стало известно об еще одной потере «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Встречу пропустит и защитник Рафаэль Варан.
Ранее в Англии сообщили о неучастии Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.
- Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 по Москве.
- Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.
- «Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.
Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)
АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории