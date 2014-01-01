Помимо Роналду с «Манчестер Сити» не сыграет Варан

Стало известно об еще одной потере «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Встречу пропустит и защитник Рафаэль Варан.

Ранее в Англии сообщили о неучастии Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 по Москве.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.

«Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.

Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)

АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории