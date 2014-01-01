Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

Помимо Роналду с «Манчестер Сити» не сыграет Варан

Стало известно об еще одной потере «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Встречу пропустит и защитник Рафаэль Варан.

Ранее в Англии сообщили о неучастии Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

  • Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 по Москве.
  • Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.
  • «Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.

Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)

АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории

Источник: твиттер Джеймса Дакера

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:46
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2456

    СуперПАВ9 1 час назад

    Роналду слилса когда надо решать? Ясно понятно

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11