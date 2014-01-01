Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоступен для матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Причина – травма.

Также «Юнайтед» не может рассчитывать на нападающего Эдинсона Кавани.

Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 по Москве.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.

«Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.

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