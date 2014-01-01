Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник

Роналду не сыграет с «Манчестер Сити» (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоступен для матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». Причина – травма.

Также «Юнайтед» не может рассчитывать на нападающего Эдинсона Кавани.

  • Матч на «Этихаде» начнется в 19:30 по Москве.
  • Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.
  • «Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Помимо Роналду с «Манчестер Сити» не сыграет Варан

Роналду: «Сын говорит: «Папа, подожди еще несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»

Рангник сомневается, что Роналду будет основным форвардом «МЮ» в следующем сезоне (Daily Mail)

Источник: The Athletic

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:23
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13467

    Skull_Boy 2 часа назад

    Да от него и так толку нет

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11