Директор «Интера» Маротта встретится с агентом Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере». В ближайшие дни случится встреча генерального директора миланцев Беппе Маротты с агентом игрока.

«Интер» готов заключить с Дибалой пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. Заполучить игрока хочет главный тренер миланцев Симоне Индзаги.

Летом Дибала станет свободным агентом.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.

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