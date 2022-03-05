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Директор «Интера» Маротта встретится с агентом Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Интере». В ближайшие дни случится встреча генерального директора миланцев Беппе Маротты с агентом игрока.

«Интер» готов заключить с Дибалой пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. Заполучить игрока хочет главный тренер миланцев Симоне Индзаги.

  • Летом Дибала станет свободным агентом.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
  • Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.

Дибала хочет летом перейти в «Барселону» (AS)

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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