Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике охарактеризовал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Они пересекались в «Барселоне».

«Месси не только лучший игрок в мире, но и лучший игрок в истории», – убежден испанский тренер.

У аргентинца 7 «Золотых мячей».

В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.

Месси называл Энрике лучшим тренером.

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