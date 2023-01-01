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Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике охарактеризовал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Они пересекались в «Барселоне».

«Месси не только лучший игрок в мире, но и лучший игрок в истории», – убежден испанский тренер.

  • У аргентинца 7 «Золотых мячей».
  • В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
  • Месси называл Энрике лучшим тренером.

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Источник: твиттер Barça Worldwide

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 20 минут назад

    Глупое заявление! Решил гному подлизать? То что один из лучших бомбардиров я согласен. Но как игрок сомнительно. Если только за какой то период времени, но не за всю историю. В разное время были футболисты не хуже, а в чем то и превосходили гнома. Все мы знаем что противостояние Гном - пеналду искусственно подогревалось. Из них лепили героев нашего времени. И половину ЗМ у них можно смело забрать. Потому как их в разные года были достойны другие футболисты. Иньеста, Хави, Снайдер, Левандовски, Ибра это те кого навскидку вспомнил.

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    Рейтинг: +11677

    playsh 31 минуту назад

    За последние лет 15-ть Месси действительно лучший.Близко стоял только Роналду.

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    Рейтинг: +101

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Да лучший лучший!
    ЗМ мяч ему опять отдайте)!!
    Одно и тоже Месси - Роналду!

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