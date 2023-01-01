Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

Глупое заявление! Решил гному подлизать? То что один из лучших бомбардиров я согласен. Но как игрок сомнительно. Если только за какой то период времени, но не за всю историю. В разное время были футболисты не хуже, а в чем то и превосходили гнома. Все мы знаем что противостояние Гном - пеналду искусственно подогревалось. Из них лепили героев нашего времени. И половину ЗМ у них можно смело забрать. Потому как их в разные года были достойны другие футболисты. Иньеста, Хави, Снайдер, Левандовски, Ибра это те кого навскидку вспомнил.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике охарактеризовал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Они пересекались в «Барселоне».
«Месси не только лучший игрок в мире, но и лучший игрок в истории», – убежден испанский тренер.
- У аргентинца 7 «Золотых мячей».
- В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
- Месси называл Энрике лучшим тренером.
Куман: «После ухода Месси «Барса» купила игрока за 55 миллионов. Почему Лео должен был уйти?»
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
Месси недоволен критикой французской прессы (El Chiringuito TV)