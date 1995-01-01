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    Месси: «Гвардиола, Энрике – лучшие тренеры»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил двух лучших тренеров. С ними он выигрывал Лигу чемпионов.

    «В Хосепе Гвардиоле есть нечто особенное. Он преподает, как в лучшем виде готовиться к играм, защищаться и атаковать. Мне посчастливилось потренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике, двух лучших тренеров», – сказал аргентинец.

    • Гвардиола начинал тренерский путь в «Барселоне».
    • Энрике тренирует сборную Испании.
    • И Гвардиола, и Энрике играли за «Барселону».

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    Источник: La Sexta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4044

      Puddle 57 минут назад

      Гномик, ты че??? А как же Педеско и Пиджак???

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