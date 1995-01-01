Месси: «Гвардиола, Энрике – лучшие тренеры»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил двух лучших тренеров. С ними он выигрывал Лигу чемпионов.

«В Хосепе Гвардиоле есть нечто особенное. Он преподает, как в лучшем виде готовиться к играм, защищаться и атаковать. Мне посчастливилось потренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике, двух лучших тренеров», – сказал аргентинец.