«Ювентус» хочет вернуть Погба. Клуб готов предложить ему контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
Итальянский клуб контактирует с 28-летним французом. Сам футболист тоже не прочь вернуться в Турин.
«Юве» готов предложить Погба контракт на три года с зарплатой 7,5 млн евро за сезон.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 14 матчах АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
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