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«Ювентус» хочет вернуть Погба. Клуб готов предложить ему контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

Итальянский клуб контактирует с 28-летним французом. Сам футболист тоже не прочь вернуться в Турин.

«Юве» готов предложить Погба контракт на три года с зарплатой 7,5 млн евро за сезон.

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 14 матчах АПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Погба – главная трансферная цель «Ювентуса» на лето (Calciomercato)

Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

Источник: La Gazzetta dello Sport

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