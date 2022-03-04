Где смотреть «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 марта

«Динамо» и «Спартак» сегодня сыграют в матче 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу можно посмотреть онлайн на «Матч ТВ». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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