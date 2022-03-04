Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Где смотреть «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 марта

«Динамо» и «Спартак» сегодня сыграют в матче 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу можно посмотреть онлайн на «Матч ТВ». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Активных фанатов «Спартака» на дерби с «Динамо» не будет

Широков: «Спартаку» некуда отступать в дерби с «Динамо»

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:32
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +395

    Конопляных дел мастер 34 минуты назад

    Наконец то Матч Тв переключился на рейтинговый футбол, а не эти формулы, биатлоны и фигурные катания.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11