Ван Дейк побил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд (52 победы, восемь ничьих). Это рекорд турнира – такая отметка в составе одного клуба не покорялась раньше никому.

Нидерландец превзошел Ли Шарпа, который в «Манчестер Юнайтед» не проиграл 59 домашних встреч подряд.

Нидерландец в АПЛ с 2015 года.

В «Ливерпуле» ван Дейк с 2018 года.

Его команда идет в турнире 2-й.

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