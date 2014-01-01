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Ван Дейк побил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд (52 победы, восемь ничьих). Это рекорд турнира – такая отметка в составе одного клуба не покорялась раньше никому.

Нидерландец превзошел Ли Шарпа, который в «Манчестер Юнайтед» не проиграл 59 домашних встреч подряд.

  • Нидерландец в АПЛ с 2015 года.
  • В «Ливерпуле» ван Дейк с 2018 года.
  • Его команда идет в турнире 2-й.

Ван Дейк повторил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Ван Дейк: «У Матипа невероятные дриблинг и владение мячом»

Источник: Бомбардир.ру

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