У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи провел за команду три матча. Во всех он отметился результативными действиями.

У турка два гола и два результативных паса.

Язиджи зимой арендован у «Лилля».

ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).

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