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У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи провел за команду три матча. Во всех он отметился результативными действиями.

У турка два гола и два результативных паса.

  • Язиджи зимой арендован у «Лилля».
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).

РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Информация об интересе «Трабзонспора» не соответствует действительности»

Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +47

    tetraodon 37 минут назад

    Бороться надо до конца! Пока борешься - есть шанс. Языджи-мужик!!!!

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