У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА

Бороться надо до конца! Пока борешься - есть шанс. Языджи-мужик!!!!
Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи провел за команду три матча. Во всех он отметился результативными действиями.
У турка два гола и два результативных паса.
- Язиджи зимой арендован у «Лилля».
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).
РПЛ. ЦСКА на 96-й минуте благодаря Язиджи вырвал победу над «Нижним Новгородом»
Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей
Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Информация об интересе «Трабзонспора» не соответствует действительности»