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Примера. «Вильярреал» проиграл «Осасуне» и упустил шанс подняться в зону еврокубков

«Осасуна» в 27-м туре чемпионата Испании обыграла дома «Вильярреал». Единственный гол забил форвард Чими Авила.

Памплонцы поднялись на девятую строчку. «Вильярреал» остался седьмым.

«Вильярреал» 15 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Испания. Примера. 27-й тур

Осасуна – Вильярреал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Авила, 63.

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Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

«Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

Источник: Бомбардир.ру

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