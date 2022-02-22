Примера. «Вильярреал» проиграл «Осасуне» и упустил шанс подняться в зону еврокубков

«Осасуна» в 27-м туре чемпионата Испании обыграла дома «Вильярреал». Единственный гол забил форвард Чими Авила.
Памплонцы поднялись на девятую строчку. «Вильярреал» остался седьмым.
«Вильярреал» 15 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Испания. Примера. 27-й тур
Осасуна – Вильярреал – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Авила, 63.
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«Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22