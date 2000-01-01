Азмун впервые попал в заявку «Байера». Он может сыграть с «Баварией»

Нападающий Сердар Азмун имеет шанс сегодня дебютировать за «Байер».
Иранец впервые попал в заявку команды. Он включен в число запасных.
В 27-м туре Бундеслиги «Байер» на выезде встретится с «Баварией».
- Матч начнется в 17:30 мск.
- В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- Более месяца форвард восстанавливался после травмы.
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