У вратаря «Зенита» Одоевского разрыв связок пальца

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травмы голкипера Даниила Одоевского.

– Несколько футболистов не сыграли с «КАМАЗом» из-за повреждений. В каком они сейчас состоянии?

– Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка – посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо.

Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена – более серьезная травма.

Одоевский тоже на какое-то время выбыл – к сожалению, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.

– Травма связок у Одоевского – на пальце?

– Да, это палец.