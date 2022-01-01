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Генич: «В сборную Польши могут вызвать всех игроков из РПЛ и поставить их перед фактом, что они не должны возвращаться»

Все польские легионеры, выступающие в РПЛ, могут не вернуться в свои клубы после мартовской паузы на матчи сборных.

«Польская федерация хочет вызвать в сборную всех поляков, которые играют у нас в чемпионате, и не вернуть обратно», – сказал юрист Александр Добровинский.

«Это касается Шиманьски, Августиняка, Крыховяка и Рыбуса. Их всех могут вызвать в расширенный список, а потом Польская федерация просто поставит их перед фактом, что они не должны возвращаться», – добавил комментатор Константин Генич.

  • 24 марта Россия и Польша должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Матч отменен из-за отстранения российской сборной.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:51
Комментарии5
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    Рейтинг: +954

    Нас Много 10 минут назад

    Не думаю, что это большая потеря. Время возрождать российский футбол и всё должно в нём быть российским.

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    Рейтинг: +922

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 51 минуту назад

    Воздушное пространство закрыто. Как до Польши будут добираться?

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    Рейтинг: +12668

    Fusballer 1 час назад

    Да и пусть валят. Только бабло все пусть оставят.

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    Рейтинг: +6842

    R_a_i_n > Fusballer 1 час назад

    Вот правильно. Карточки прям в аэропорту отобрать... эээм или как они там собрались в Польшу ехать!

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    Рейтинг: +12668

    Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

    Автостопом, ну или на самолёте с пересадками через Азию.

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