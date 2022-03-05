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  • Генич: «В сборную Польши могут вызвать всех игроков из РПЛ и поставить их перед фактом, что они не должны возвращаться»

Генич: «В сборную Польши могут вызвать всех игроков из РПЛ и поставить их перед фактом, что они не должны возвращаться»

5 марта 2022, 12:51
8

Все польские легионеры, выступающие в РПЛ, могут не вернуться в свои клубы после мартовской паузы на матчи сборных.

«Польская федерация хочет вызвать в сборную всех поляков, которые играют у нас в чемпионате, и не вернуть обратно», – сказал юрист Александр Добровинский.

«Это касается Шиманьски, Августиняка, Крыховяка и Рыбуса. Их всех могут вызвать в расширенный список, а потом Польская федерация просто поставит их перед фактом, что они не должны возвращаться», – добавил комментатор Константин Генич.

  • 24 марта Россия и Польша должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Матч отменен из-за отстранения российской сборной.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Польша Генич Константин
Комментарии (8)
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Fusballer
1646474561
Да и пусть валят. Только бабло все пусть оставят.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646478554
Воздушное пространство закрыто. Как до Польши будут добираться?
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Нас Много
1646481031
Не думаю, что это большая потеря. Время возрождать российский футбол и всё должно в нём быть российским.
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Борисыч1
1646491826
В каку-таку сборную? Матч с Россией отменили, играть не с кем. К тому же федерация Польши заявляла, что не запрещает играть в России. Кроме того, клубы могут не отпустить игроков в польскую сборную. И ничего нам УЕФА и ФИФА не сделает. Просто потому, что УЖЕ всё сделали.
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Борисыч1
1646492155
Пора понять, что время подчинения законам и правилам запада прошло. Нам вне закона объявляют санкции, без всяких законов лишают еврокубков, гнобят нашу сборную. Плевать теперь нам на все их законы. Что нам надо, то и сделаем. Вон, например, сейчас разрешили все пиратские IT программы. Залепится, например, какой-нибудь ср...аный Гугл - плюём на него, и всем его софтом пользуемся бесплатно. Так и в футболе - как вы с нами, так и мы с вами.
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