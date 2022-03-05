Генич: «В сборную Польши могут вызвать всех игроков из РПЛ и поставить их перед фактом, что они не должны возвращаться»

Все польские легионеры, выступающие в РПЛ, могут не вернуться в свои клубы после мартовской паузы на матчи сборных.

«Польская федерация хочет вызвать в сборную всех поляков, которые играют у нас в чемпионате, и не вернуть обратно», – сказал юрист Александр Добровинский.

«Это касается Шиманьски, Августиняка, Крыховяка и Рыбуса. Их всех могут вызвать в расширенный список, а потом Польская федерация просто поставит их перед фактом, что они не должны возвращаться», – добавил комментатор Константин Генич.

24 марта Россия и Польша должны были сыграть в стыках отбора ЧМ-2022.

Матч отменен из-за отстранения российской сборной.

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