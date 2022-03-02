Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда

Владелец «Челси» Роман Абрамович в своем предпродажном обращении обозначил, что не будет требовать от клуба возвращения долга. Он оценивается в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

«Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – уточнил Абрамович.

Выручку от продажи «Челси» Абрамович направит пострадавшим на Украине.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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