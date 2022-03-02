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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда

    Владелец «Челси» Роман Абрамович в своем предпродажном обращении обозначил, что не будет требовать от клуба возвращения долга. Он оценивается в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

    «Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – уточнил Абрамович.

    • Выручку от продажи «Челси» Абрамович направит пострадавшим на Украине.
    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

    ⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения. Выручка пойдет пострадавшим на Украине

    Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

    Швейцарский бизнесмен: «Абрамович просит слишком много за «Челси». Но я могу купить клуб вместе с 6-7 инвесторами»

    Источник: официальный сайт «Челси»

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    02.03.2022 23:28
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +501

      RUSARM 26 минут назад

      Дэбилл,у нас украл,о окраине отдал!! Все равно тебя там не примут за своего,оставляй хоть все!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3229

      CSKA57 1 час назад

      Какой щедрый!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +950

      Lilipyt 1 час назад

      Все ровно ни кто не вспомнит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4903

      TOMSON 2 часа назад

      Все такие щедрые за бугром… Путин бабки выделяет им в помощь из казны, а этому англосаксам не жалко задарить. Мы же с Зулусами наверное сейчас экономически бодаемся. С этими у нас прям нормально все!) Единение с народом, прям все сейчас его поняли и поддержали..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Чоткар Патыр 2 часа назад

      добровольно-принудительно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3661

      raritet 2 часа назад

      Называется все это Россия- щедрая душа. Ободрал Россию как липку и подарил Англии.

      5
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      Рейтинг: +38989

      Project Бабангида 2 часа назад

      как то дорого чукотке еврейская щедрость обходится

      6
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      Рейтинг: +1066

      MDAR 2 часа назад

      В ДНР и ЛНР тоже направит???

      2
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      Рейтинг: +4700

      FENIX-SL > MDAR 2 часа назад

      туда уже отправляют из твоих налогов)

      0
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