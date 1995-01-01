«Вест Хэм» из-за санкций может недоплатить ЦСКА за Влашича

У «Вест Хэма» могут возникнуть проблемы с оплатой трансфера бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича из-за экономических санкций. Оставшиеся транши в пользу москвичей под вопросом.

Очередной платеж за Влашича должен быть в августе.

«Вест Хэм» купил хорвата летом за 30 миллионов евро.

24-летний Влашич в сезоне АПЛ провел 14 матчей, забил гол.

Санкции в отношении России введены из-за спецоперации на Украине.

АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

Агент Влашича: «Вернется ли Никола в РПЛ? Ни в коем случае»

«Отличное окончание года!» Крал – о дебюте в АПЛ и первом голе Влашича за «Вест Хэм»