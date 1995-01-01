«Вест Хэм» из-за санкций может недоплатить ЦСКА за Влашича

Ну неее... Так не честно.
У «Вест Хэма» могут возникнуть проблемы с оплатой трансфера бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича из-за экономических санкций. Оставшиеся транши в пользу москвичей под вопросом.
Очередной платеж за Влашича должен быть в августе.
- «Вест Хэм» купил хорвата летом за 30 миллионов евро.
- 24-летний Влашич в сезоне АПЛ провел 14 матчей, забил гол.
- Санкции в отношении России введены из-за спецоперации на Украине.
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