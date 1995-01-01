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    «Вест Хэм» из-за санкций может недоплатить ЦСКА за Влашича

    У «Вест Хэма» могут возникнуть проблемы с оплатой трансфера бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича из-за экономических санкций. Оставшиеся транши в пользу москвичей под вопросом.

    Очередной платеж за Влашича должен быть в августе.

    • «Вест Хэм» купил хорвата летом за 30 миллионов евро.
    • 24-летний Влашич в сезоне АПЛ провел 14 матчей, забил гол.
    • Санкции в отношении России введены из-за спецоперации на Украине.

    АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

    Агент Влашича: «Вернется ли Никола в РПЛ? Ни в коем случае»

    «Отличное окончание года!» Крал – о дебюте в АПЛ и первом голе Влашича за «Вест Хэм»

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      Мася_1989 3 минуты назад

      Ну неее... Так не честно.

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      Рейтинг: +7213

      Старикан 55 минут назад

      Вот хитрожопые англосакы

      0
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      Рейтинг: +2484

      swot1205 1 час назад

      а рот они не хотят взять из-за санкций????

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      Рейтинг: +2397

      СуперПАВ9 1 час назад

      Значит верните его обратно

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