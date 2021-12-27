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    Федун и Зарема прибыли на матч с «Кубанью» через черный ход

    В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью». На встрече присутствует владелец москвичей Леонид Федун с женой Заремой Салиховой.

    Они попали на стадион через черный ход, с журналистами не общались.

    • Сегодня сообщалось, что Федун потерял 80 процентов от состояния.
    • Перед «Спартаком» стоит задача выиграть Кубок России.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    «Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

    Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14217

      Cleaner 2 часа назад

      ДЖИКИЯ забил гол!!! Красиво!!! В свои ворота!!!...)))

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