Федун и Зарема прибыли на матч с «Кубанью» через черный ход

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью». На встрече присутствует владелец москвичей Леонид Федун с женой Заремой Салиховой.

Они попали на стадион через черный ход, с журналистами не общались.

Сегодня сообщалось, что Федун потерял 80 процентов от состояния.

Перед «Спартаком» стоит задача выиграть Кубок России.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»