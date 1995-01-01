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    «Реал», «Барселона», «Арсенал» заинтересованы в форварде «Лилля» Дэвиде

    К нападающему «Лилля» Джонатану Дэвиду есть интерес заграницей. Речь идет о «Реале» и «Барселоне», пишет Metaratings со ссылкой на Fichajes.

    С ними конкурирует «Арсенал». Сам Дэвид рассчитывает летом покинуть «Лилль», о чем сообщил руководству.

    • Канадец в «Лилле» с 2020 года.
    • Его контракт действует еще 3 года.
    • Дэвид стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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