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    Кубок России. «Алания» обыграла «Арсенал» с минимальным счетом и вышла в 1/4 финала

    «Алания» победила тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка России.

    Единственный гол на 4-й минуте забил Владимир Хубулов.

    Россия. Кубок. 1/8 финала

    Алания (Владикавказ) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хубулов, 4.

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    Хосонов и Хубулов – в старте «Алании». Гулиев и Коченков выйдут у «Арсенала»

    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    Товарищеский матч. «Динамо» упустило побед над «Аланией» на 87-й минуте

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +512

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот. а хвалились перед матчем. что нам Алания. мы бомжей драли. эх пустобрехи как Западенский ЗЕ

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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Алания выглядела гораздо активнее и интереснее Арсенала. Реально - готовый участник для РПЛ.

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