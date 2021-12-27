Кубок России. «Алания» обыграла «Арсенал» с минимальным счетом и вышла в 1/4 финала

Ну вот. а хвалились перед матчем. что нам Алания. мы бомжей драли. эх пустобрехи как Западенский ЗЕ
«Алания» победила тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка России.
Единственный гол на 4-й минуте забил Владимир Хубулов.
Россия. Кубок. 1/8 финала
Алания (Владикавказ) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хубулов, 4.
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