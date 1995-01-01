Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

П...дуй обратно, откуда пришёл
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк намерен покинуть «Краснодар».
По информации «Матч ТВ», 32-летний футболист ведет переговоры о расторжении действующего контракта.
Ранее «Краснодар» объявил об уходе главного тренера Даниэля Фарке.
- Крыховяк играет в РПЛ с 2018 года.
- Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летом 2024 года.
- На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине.
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