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    Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

    Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк намерен покинуть «Краснодар».

    По информации «Матч ТВ», 32-летний футболист ведет переговоры о расторжении действующего контракта.

    Ранее «Краснодар» объявил об уходе главного тренера Даниэля Фарке.

    • Крыховяк играет в РПЛ с 2018 года.
    • Его контракт с «Краснодаром» заканчивается летом 2024 года.
    • На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине.

    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

    Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

    Крыховяк – об отказе сборной Польши играть с Россией: «Непростое решение, но есть более важные вещи, чем футбол»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      Чоткар Патыр 1 час назад

      П...дуй обратно, откуда пришёл

      0
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      Рейтинг: +11550

      playsh 2 часа назад

      Идиот,в 32 года ты уже никому не нужен.Хотя в армию возьмут,видимо,мясо пушечное ещё понадобится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14191

      Cleaner 3 часа назад

      Будет безработным. Или получать раз в 10 меньше, чем в Краснодаре. Дурачок...(

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      Рейтинг: +1378

      Форвард 79 3 часа назад

      НЕУСТОЙКУ пусть не забудет
      Сколько там отступных лямов 5 небось
      Я думаю не больше

      0
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      Рейтинг: +252

      кaстрюлька 3 часа назад

      Ин-на

      2
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      Рейтинг: +733

      jek718875 3 часа назад

      Осень карасё!

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