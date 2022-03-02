Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

Стало известно, за какую сумму Роман Абрамович хочет продать «Челси».

По информации The Telegraph, российский бизнесмен намерен выручить около 4 миллиардов фунтов стерлингов. При этом, потенциальные покупатели оценивают стоимость клуба в 2 миллиарда.

Ранее Абрамович уже отклонил предложение о покупке клуба за 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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