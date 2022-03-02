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    Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

    Стало известно, за какую сумму Роман Абрамович хочет продать «Челси».

    По информации The Telegraph, российский бизнесмен намерен выручить около 4 миллиардов фунтов стерлингов. При этом, потенциальные покупатели оценивают стоимость клуба в 2 миллиарда.

    Ранее Абрамович уже отклонил предложение о покупке клуба за 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

    Швейцарский бизнесмен: «Абрамович просит слишком много за «Челси». Но я могу купить клуб вместе с 6-7 инвесторами»

    86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить «Челси»

    Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +681

      dragoon000320 1 час назад

      ничего Ромка подожди еще немного и скоро за бесплатно Челси продашь)

      1
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      Рейтинг: +382

      pele1981 > dragoon000320 53 минуты назад

      За бесплатно не выйдет, там ему еще в довесок дом придется заложить))

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