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    Эрнандес: «Милан» проводит невероятный сезон»

    Защитник «Милана» Тео Эрнандес дал комментарий после первого матча 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (0:0). Он доволен, как проходит сезон.

    «Милан» провел хороший матч. Мы каждый день выкладываемся, проводим невероятный сезон. Нужно идти вперед и побеждать.

    С «Интером» мы сыграли хорошо и ждем ответный матч», – сказал Эрнандес.

    • Ответный матч состоится 20 апреля.
    • «Милан» не брал Кубок Италии с 2003 года.
    • Действующий обладатель трофея – «Ювентус».

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    Источник: Football Italia

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