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    АПЛ. «Лестер» обыграл «Бернли», Варди забил гол и отдал ассист в дебютном матче в 2022-м

    «Лестер» победил «Бернли» (2:0) на выезде в перенесенном матче 22-го тура АПЛ.

    Оба гол гости забили в последние десять минут игры.

    Нападающий Джейми Варди отличился и сделал ассист, выйдя на замену на 72-й минуте. Он впервые вышел на поле в 2022 году.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Бернли – Лестер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мэддисон, 82; 0:2 – Варди, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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