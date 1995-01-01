АПЛ. «Лестер» обыграл «Бернли», Варди забил гол и отдал ассист в дебютном матче в 2022-м

«Лестер» победил «Бернли» (2:0) на выезде в перенесенном матче 22-го тура АПЛ.
Оба гол гости забили в последние десять минут игры.
Нападающий Джейми Варди отличился и сделал ассист, выйдя на замену на 72-й минуте. Он впервые вышел на поле в 2022 году.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Голы: 0:1 – Мэддисон, 82; 0:2 – Варди, 90.
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