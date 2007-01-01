Легионеры «Ахмата» не изъявили желания покинуть Россию

Внутренняя ситуация в «Ахмате» остается стабильной. Легионеры не изъявили желания уехать из России в связи с ее спецоперацией на Украине.

Все иностранцы готовятся к ближайшему матчу против «Рубина» (7 марта).

У «Ахмата» 8 легионеров.

Самые дорогие – Бернард Бериша и Мирослав Богосавац (2 миллиона евро).

Команда идет в РПЛ 5-й.

⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей