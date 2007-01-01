Легионеры «Ахмата» не изъявили желания покинуть Россию

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1531

      vmonomah17 22 минуты назад

      Под дулом чеченских автоматов)))

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      Рейтинг: +10451

      knikos 54 минуты назад

      Вот это дело ! Молодцы !

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