«Динамо»: «Все наши игроки находятся в Москве»

Пресс-служба «Динамо» заявила, что все игроки столичного клуба находятся в Москве.

Ранее сообщалось, что украинец Иван Ордец покинул Россию вместе с экс-тренером клуба Андреем Ворониным.

«В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве», – сообщает пресс-служба клуба.

Оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

Сегодня «Динамо» объявило об уходе Воронина.

В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

«Динамо» объявило об уходе Воронина

Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)

⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»