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    «Динамо»: «Все наши игроки находятся в Москве»

    Пресс-служба «Динамо» заявила, что все игроки столичного клуба находятся в Москве.

    Ранее сообщалось, что украинец Иван Ордец покинул Россию вместе с экс-тренером клуба Андреем Ворониным.

    «В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
    • Сегодня «Динамо» объявило об уходе Воронина.
    • В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

    «Динамо» объявило об уходе Воронина

    Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)

    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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