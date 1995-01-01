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    Агент Дрейера не уверен, что датчанин останется в «Рубине»

    Аллан Бак Йенсен, агент нападающего «Рубина» Андерса Дрейера, высказался о будущем своего клиента в казанском клубе.

    Ранее FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

    «Пока я не могу ничего комментировать, позвоните мне через пару дней», — заявил Йенсен.

    • Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.
    • «Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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