Агент Дрейера не уверен, что датчанин останется в «Рубине»

Аллан Бак Йенсен, агент нападающего «Рубина» Андерса Дрейера, высказался о будущем своего клиента в казанском клубе.

Ранее FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

«Пока я не могу ничего комментировать, позвоните мне через пару дней», — заявил Йенсен.

Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче.

«Рубин» купил Дрейера за 7 миллионов евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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