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    «Фулхэм» готовится к возвращению в АПЛ и хочет подписать Балотелли летом

    Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в Англию.

    По информации Football Italia со ссылкой на Star, 31-летним итальянцем интересуется «Фулхэм». Лондонский клуб готовится к возвращению в АПЛ и хочет усилить атаку летом.

    • Балотелли забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 22 матчах этого сезона.
    • В январе Роберто Манчини вызвал Балотелли на тренировочный сбор национальной команды.
    • «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.

    Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

    Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»

    Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

    Источник: Football Italia

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