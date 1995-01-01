«Фулхэм» готовится к возвращению в АПЛ и хочет подписать Балотелли летом

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в Англию.

По информации Football Italia со ссылкой на Star, 31-летним итальянцем интересуется «Фулхэм». Лондонский клуб готовится к возвращению в АПЛ и хочет усилить атаку летом.

Балотелли забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 22 матчах этого сезона.

В январе Роберто Манчини вызвал Балотелли на тренировочный сбор национальной команды.

«Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.

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