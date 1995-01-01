«Фулхэм» готовится к возвращению в АПЛ и хочет подписать Балотелли летом

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в Англию.
По информации Football Italia со ссылкой на Star, 31-летним итальянцем интересуется «Фулхэм». Лондонский клуб готовится к возвращению в АПЛ и хочет усилить атаку летом.
- Балотелли забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 22 матчах этого сезона.
- В январе Роберто Манчини вызвал Балотелли на тренировочный сбор национальной команды.
- «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.
Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»
Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»