«Нельзя винить всех россиян»: тренер «Ниццы» Гальтье против бойкота «Монако» Рыболовлева

Рядом с Ры... приличный чел срать не сел бы, чего уж тут про футбол... Погуглите же наконец! Вы что, полагаете он пушистым таким из яйца вылупился? Чего стоит одна история его покупок недвижухи у Трампа втридорого для поддежания штанов последнего.. По заданию сами знаете кого. Ры - это Абрамо № 2. Именно им почему-то позволили с охрененным баблом выбратся за ордон для влезание в заадные элиты через покупку футбольных клубов... Дочке своей (студентке!!) купил самую дорогую квартиру в мире (вроде больше 100 лямов) в Нью Йорке.. А нам потом единовброссы объясняют повышение пенсионного возраста отсутсвием денего в бюджете страны....
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье не поддержал идею бойкотировать матчи с «Монако», который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.
«Мы ни в коем случае не будем игнорировать игры с «Монако». Нельзя смешивать все в кучу.
Нужно поддерживать украинцев, но нельзя винить всех россиян», – сказал Гальтье.
- Ближайший матч «Ниццы» и «Монако» запланирован на 20 апреля.
- За монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
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Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»
Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»
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