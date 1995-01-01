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    «Нельзя винить всех россиян»: тренер «Ниццы» Гальтье против бойкота «Монако» Рыболовлева

    Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье не поддержал идею бойкотировать матчи с «Монако», который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

    «Мы ни в коем случае не будем игнорировать игры с «Монако». Нельзя смешивать все в кучу.

    Нужно поддерживать украинцев, но нельзя винить всех россиян», – сказал Гальтье.

    • Ближайший матч «Ниццы» и «Монако» запланирован на 20 апреля.
    • За монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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    Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»

    Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

    «Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +771

      Soccerdealer63 1 час назад

      Рядом с Ры... приличный чел срать не сел бы, чего уж тут про футбол... Погуглите же наконец! Вы что, полагаете он пушистым таким из яйца вылупился? Чего стоит одна история его покупок недвижухи у Трампа втридорого для поддежания штанов последнего.. По заданию сами знаете кого. Ры - это Абрамо № 2. Именно им почему-то позволили с охрененным баблом выбратся за ордон для влезание в заадные элиты через покупку футбольных клубов... Дочке своей (студентке!!) купил самую дорогую квартиру в мире (вроде больше 100 лямов) в Нью Йорке.. А нам потом единовброссы объясняют повышение пенсионного возраста отсутсвием денего в бюджете страны....

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      Рейтинг: +3018

      m40 2 часа назад

      Есть ещё адекватные там. Нужна эта война Рыболовлеву или Головину? Конечно же нет. Всех русских под одну гребенку- это уже дискриминация

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      Рейтинг: +402

      За Московский ЦСКА > m40 1 час назад

      Конечно не нужна,если они не Русские.

      0
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      Рейтинг: +14417

      житель СПб 3 часа назад

      Бред, доведенный до абсурда. Челси, Арсенал - тоже из футбола? А клубы шейхов - они же человека расчленили - тоже из футбола? А если все остальное перечислять? Мракобесие - вот так это называется.

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      Рейтинг: +10064

      alp > Имя на сайте 1 час назад

      Страну о которой ты говоришь, сложно было назвать страной... какая то злобная шавка которой давно надо было выписать пинка

      1
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      Рейтинг: +402

      За Московский ЦСКА > Имя на сайте 1 час назад

      8 лет детей убивали, европе насрать было. И вдруг очнулись! Конченая ,п.и.д.о.р.а.с.т.и.ч.е.с.к.а.я. европа. И в стране теперь появится два понятия - Русский и россиянин-еврожополиз. Русский это тот кому братья важней европ. А россиянин-еврожополиз, это тот ,кто очко вылежит европейцу и америкосу, за визу и мастеркард,за айфон и гуглплэй, за рай для своего туловища. Одним словом Я горд за Русских и мне стыдно за россиян-еврожополизов.

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      Рейтинг: +135

      Zlatan2718 3 часа назад

      с портретом Рыболовлева

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      Рейтинг: +2189

      andrej-lucevich 3 часа назад

      хоть кто-то разумно реагирует на ситуацию !

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      Рейтинг: +6272

      sochi-2013 3 часа назад

      М.Ю. вышли в майках с украинским флагом, а Монако должен выйти с портретами Кристины и Киры Жук.
      "Горловской Мадонны"!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Молодчик!!!Есть еще адекватные люди!!!

      3
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      Рейтинг: +1830

      Олег1204 > v.v.navashinsky 3 часа назад

      Это исключение, из нас делают мировое зло.

      5
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      ...
      Рейтинг: +113

      underground_10 > Олег1204 3 часа назад

      Уже сделали, причём давно.
      Всегда так было, просто раньше по-тихому не долюбливали, теперь в открытую.

      3
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky > Олег1204 3 часа назад

      Согласен с Вами.И делают это уже давно.

      1
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky > underground_10 3 часа назад

      Увы,но это так и есть.

      0
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      Рейтинг: +30916

      VVM1964 > underground_10 2 часа назад

      Насильно мил не будешь , но мы пытаемся (((

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