«Нельзя винить всех россиян»: тренер «Ниццы» Гальтье против бойкота «Монако» Рыболовлева

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье не поддержал идею бойкотировать матчи с «Монако», который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

«Мы ни в коем случае не будем игнорировать игры с «Монако». Нельзя смешивать все в кучу.

Нужно поддерживать украинцев, но нельзя винить всех россиян», – сказал Гальтье.

Ближайший матч «Ниццы» и «Монако» запланирован на 20 апреля.

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