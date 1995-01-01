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    Гендиректор «Зенита»: «Ракицкий сам попросил не заявлять его на игру с «Рубином»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему украинец Ярослав Ракицкий не попал в заявку на матч с «Рубином».

    «Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру», – сказал Медведев.

    • Защитник в четверг остался в запасе «Зенита» в матче с «Бетисом» (0:0).
    • Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
    • Летом он может стать свободным агентом.

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1084

      Toomans 5 часов назад

      Скорее, не готов морально. Его можно понять. И да, не буду тут обвинять ни Ракицкого, ни Воронина, ни Ордеца. Да. Забыл. Путина тоже не буду. Я тут первый комментатор, кажется, если кто раньше не успеет - попрошу всех отказаться от политических срачей. Все-таки, мы все любители футбола. Предлагаю сосредоточиться на спорте.

      7
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      Рейтинг: +31709

      oyabun > Toomans 5 часов назад

      Скорее всего именно так, не готов морально. Но а что дальше? Просто будет отказываться выходить играть? Он так то на контракте. Сейчас всем тяжело, санкции однако. Давайте не будем выходить на работу? Но только нам тогда и денег платить не будут. А тут можно?

      3
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      Рейтинг: +6788

      R_a_i_n > oyabun 5 часов назад

      Контракт разорвут по обоюдному желанию.

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