Гендиректор «Зенита»: «Ракицкий сам попросил не заявлять его на игру с «Рубином»

Скорее, не готов морально. Его можно понять. И да, не буду тут обвинять ни Ракицкого, ни Воронина, ни Ордеца. Да. Забыл. Путина тоже не буду. Я тут первый комментатор, кажется, если кто раньше не успеет - попрошу всех отказаться от политических срачей. Все-таки, мы все любители футбола. Предлагаю сосредоточиться на спорте.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему украинец Ярослав Ракицкий не попал в заявку на матч с «Рубином».
«Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру», – сказал Медведев.
- Защитник в четверг остался в запасе «Зенита» в матче с «Бетисом» (0:0).
- Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
- Летом он может стать свободным агентом.