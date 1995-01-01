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    Дисквалифицированный Моуринью смотрел матч «Специя» – «Рома» в клубном автобусе

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью следил за матчем 27-го тура Серии А против «Специи» из клубного автобуса.

    Португалец смотрел игру вместе со спортивным директором римского клуба Тиагу Пинту.

    • «Рома» выиграла со счетом 1:0.
    • Победный гол был забит на 99-й минуте с пенальти.
    • Моуринью отбывает 2-матчевую дисквалификацию в Серии А.

    Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А. Он сказал судье: «Тебя прислал «Ювентус»

    Моуринью могут отстранить на 2-3 матча из-за фразы в адрес арбитра: «Тебя прислал «Ювентус»

    Моуринью удалили в матче с «Вероной» за жест с телефоном в адрес судьи

    Источник: Football Italia

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