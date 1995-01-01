Дисквалифицированный Моуринью смотрел матч «Специя» – «Рома» в клубном автобусе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью следил за матчем 27-го тура Серии А против «Специи» из клубного автобуса.

Португалец смотрел игру вместе со спортивным директором римского клуба Тиагу Пинту.

«Рома» выиграла со счетом 1:0.

Победный гол был забит на 99-й минуте с пенальти.

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