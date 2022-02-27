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    Погба – главная трансферная цель «Ювентуса» на лето (Calciomercato)

    «Ювентус» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации Calciomercato, это приоритет клуба на летнее трансферное окно.

    28-летний француз, вероятно, станет свободным агентом по окончании сезона.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

    Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

    Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

    Погба планирует летом вернуться в «Ювентус»

    Источник: Calciomercato

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