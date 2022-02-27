Погба – главная трансферная цель «Ювентуса» на лето (Calciomercato)

«Ювентус» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации Calciomercato, это приоритет клуба на летнее трансферное окно.
28-летний француз, вероятно, станет свободным агентом по окончании сезона.
- Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
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