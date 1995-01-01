Норвегия и Уэльс присоединились к бойкоту матчей против сборной России

Это только начало. Процесс пошел, как снежный ком. Теперь надо ждать разрыва контрактов футболистов из стран ЕС, с нашими клубами, затем отказ продавать нам права на трансляцию футбольных матчей из европейских стран. Спасибо генералиссимусу Путлеру за всё.
Еще две сборные подтвердили отказ играть с Россией из-за ситуации на Украине.
К бойкоту матчей против россиян присоединились Норвегия и Уэльс.
«Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно», – сказал глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.
«Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной, очень опечалена и шокирована последними событиями в стране.
Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров», – говорится в заявлении валлийцев.
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