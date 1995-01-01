Норвегия и Уэльс присоединились к бойкоту матчей против сборной России

Еще две сборные подтвердили отказ играть с Россией из-за ситуации на Украине.

К бойкоту матчей против россиян присоединились Норвегия и Уэльс.

«Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно», – сказал глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.

«Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной, очень опечалена и шокирована последними событиями в стране.

Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров», – говорится в заявлении валлийцев.

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