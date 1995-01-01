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    Норвегия и Уэльс присоединились к бойкоту матчей против сборной России

    Еще две сборные подтвердили отказ играть с Россией из-за ситуации на Украине.

    К бойкоту матчей против россиян присоединились Норвегия и Уэльс.

    «Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно», – сказал глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.

    «Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной, очень опечалена и шокирована последними событиями в стране.

    Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров», – говорится в заявлении валлийцев.

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    Польский футбольный союз призвал все европейские федерации поддержать исключение сборной России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +426

      aldo conte 15 минут назад

      Это только начало. Процесс пошел, как снежный ком. Теперь надо ждать разрыва контрактов футболистов из стран ЕС, с нашими клубами, затем отказ продавать нам права на трансляцию футбольных матчей из европейских стран. Спасибо генералиссимусу Путлеру за всё.

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      Рейтинг: +1347

      стоп кран 3 часа назад

      И эти туда же.Бан за баном.Однако тенденция....Спасибо пукину.
      Ну и вдогон ---"в ЕС решили заморозить доступные активы Банка России. По словам Борреля, около половины своих резервов ЦБ держит в странах "Большой семерки", которые их заблокируют, "и это окажет сильное воздействие" на экономику."....Ишо раз спасибо пукину.

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      Рейтинг: +69

      Elektronua > стоп кран 2 часа назад

      Все твои комментарии всегда по полочкам.Аплодисменты!
      Скорее всего большая часть замороженных активов пойдёт на выплату репарации

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      Рейтинг: +909

      mama1991 > стоп кран 2 часа назад

      Зарубежных активов, т.е зарубежных компаний недвижимости, продукции и средств на трилионы долларов, все это будет наше, минус газ на запад, поэтому 300 млрд это семечки, все просчитано, не пиши ерунды...

      0
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      Рейтинг: +1630

      mahan 3 часа назад

      Это уже политика, а не спорт. Похоже поляки зассали, понимают, что проиграют вот и кипишуют.

      0
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      Рейтинг: +69

      Elektronua > mahan 2 часа назад

      улыбнулся.
      Надеюсь ,что думающие россияне понимают,Что Россия превращается в северную Корею

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      Рейтинг: +368

      SLADE2019 > Elektronua 2 часа назад

      И с С. Кореей соглашусь, но как Польша с Левандовски ссыт наших?

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      Рейтинг: +3713

      Питерский князь 3 часа назад

      Евро ЛГБТ Жжёт.
      Пусть лучше за своими трангендернеми детьми смотрят.
      А мы выростим мужчин (мужиков) и женщин (женщин).
      :)))

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      Рейтинг: +3713

      Питерский князь 3 часа назад

      Присоединились к движениею "От.сос.и у русского".
      Забыли спросить у нас. Мы не гомосексуалисты.
      :)))

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