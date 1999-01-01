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    Обамеянг вышел на третье место в списке бомбардиров «Барсы» в этом сезоне. Он перешел в клуб менее месяца назад

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил «Атлетику» (4:0) в матче 26-го тура Примеры.

    В активе габонца пять голов в шести матчах за новую команду, к которой он присоединился 2 февраля.

    Форвард уже вышел на третье место в списке бомбардиров каталонского клуба в этом сезоне.

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    Обамеянг: «Рад, что Дембеле в «Барсе». Сказал ему оставаться»

    Ройс – первый с 2016 года игрок «Боруссии» Д, сделавший 5 голевых действий за матч Бундеслиги

    Обамеянг – 1-й игрок в 21-м веке с хет-триками в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94445

      zigbert 39 минут назад

      Удачное для Барселоны приобретение.

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