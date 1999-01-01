Обамеянг вышел на третье место в списке бомбардиров «Барсы» в этом сезоне. Он перешел в клуб менее месяца назад

Удачное для Барселоны приобретение.
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил «Атлетику» (4:0) в матче 26-го тура Примеры.
В активе габонца пять голов в шести матчах за новую команду, к которой он присоединился 2 февраля.
Форвард уже вышел на третье место в списке бомбардиров каталонского клуба в этом сезоне.
- Мемфис Депай – 9;
- Люк де Йонг – 6;
- Обамеянг / Ансу Фати – 5.
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