Обамеянг вышел на третье место в списке бомбардиров «Барсы» в этом сезоне. Он перешел в клуб менее месяца назад

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил «Атлетику» (4:0) в матче 26-го тура Примеры.

В активе габонца пять голов в шести матчах за новую команду, к которой он присоединился 2 февраля.

Форвард уже вышел на третье место в списке бомбардиров каталонского клуба в этом сезоне.

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