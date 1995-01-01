Тренер «Шахтера» Де Дзерби покинул Украину на поезде (Tuttomercatoweb)

Поехал на заработки))
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вместе со своим штабом уехали из Киева.
В воскресенье они покинули украинскую столицу на поезде.
- Итальянец возглавляет «Шахтер» с мая 2021 года.
- Сезон УПЛ приостановлен на неопределенный срок.
- На Украине проводится российская спецоперация по защите Донбасса.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Де Дзерби не покинет Украину, пока не будут эвакуированы все легионеры «Шахтера»
Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»
Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что достоин тренировать «Шахтер». Это клуб с богатой историей и славой»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.