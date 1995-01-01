Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Тренер «Шахтера» Де Дзерби покинул Украину на поезде (Tuttomercatoweb)

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вместе со своим штабом уехали из Киева.

    В воскресенье они покинули украинскую столицу на поезде.

    • Итальянец возглавляет «Шахтер» с мая 2021 года.
    • Сезон УПЛ приостановлен на неопределенный срок.
    • На Украине проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Де Дзерби не покинет Украину, пока не будут эвакуированы все легионеры «Шахтера»

    Де Дзерби – об операции России в Украине: «Меня убеждали уехать, но я не мог отвернуться от «Шахтера» и футбола»

    Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что достоин тренировать «Шахтер». Это клуб с богатой историей и славой»

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +909

      mama1991 5 часов назад

      Поехал на заработки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +909

      mama1991 5 часов назад

      Беги мусолини

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11