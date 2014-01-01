Лига 1. «Лион» проиграл «Лиллю». Лионцы не побеждают дома в очных матчах с 2014 года

«Лилль» в 26-м туре чемпионата Франции нанес гостевое поражение «Лиону». На 86-й минуте у хозяев отменили гол после видеопросмотра, обнаружив фол в атаке.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

«Лилль» не проигрывает в Лионе с 2014 года.

Франция. РПЛ. 26-й тур

Лион – Лилль – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гундмундссон, 35.

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