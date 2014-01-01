Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Лига 1. «Лион» проиграл «Лиллю». Лионцы не побеждают дома в очных матчах с 2014 года

    «Лилль» в 26-м туре чемпионата Франции нанес гостевое поражение «Лиону». На 86-й минуте у хозяев отменили гол после видеопросмотра, обнаружив фол в атаке.

    Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

    «Лилль» не проигрывает в Лионе с 2014 года.

    Франция. РПЛ. 26-й тур

    Лион – Лилль – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гундмундссон, 35.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Лига 1. «Марсель» упустил победу над «Труа», но поднялся на второе место

    Глава Федерации футбола Франции: «Склоняюсь к отстранению России от ЧМ-2022. Все зашло так далеко»

    Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11