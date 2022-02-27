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    Примера. «Севилья» победила в дерби «Бетис» и сократила отставание от «Реала» до шести очков

    «Севилья» в 26-м туре чемпионата Испании переиграла в дерби «Бетис». Оба гола хозяев забиты в первом тайме.

    Команда Хулена Лопетеги идет второй, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков. «Бетис» занимает третью строчку.

    Обе команды продолжают выступление в еврокубках.

    Испания. Примера. 26-й тур

    Севилья – Бетис – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ракитич, 24 (с пенальти); 2:0 – Эль-Хаддади, 41; 2:1 – Каналес, 90+4.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Примера. «Севилья» не смогла победить «Эспаньол», отставание от «Реала» – 6 очков

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 20:13
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