Примера. «Севилья» победила в дерби «Бетис» и сократила отставание от «Реала» до шести очков

«Севилья» в 26-м туре чемпионата Испании переиграла в дерби «Бетис». Оба гола хозяев забиты в первом тайме.

Команда Хулена Лопетеги идет второй, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков. «Бетис» занимает третью строчку.

Обе команды продолжают выступление в еврокубках.

Испания. Примера. 26-й тур

Севилья – Бетис – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ракитич, 24 (с пенальти); 2:0 – Эль-Хаддади, 41; 2:1 – Каналес, 90+4.

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Турнирная таблица Примеры

«Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы. «Севилья», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Порту» вышли в 1/8 финала

Примера. «Севилья» не смогла победить «Эспаньол», отставание от «Реала» – 6 очков