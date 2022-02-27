Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

«Вильярреал» в 26-м туре чемпионата Испании разгромил «Эспаньол». Покер оформил Йереми Пино.

Принадлежащий «Краснодару» Тонни Вилена вышел в основе «Эспаньола» и отыграл первый тайм, после чего был заменен.

«Вильярреал» опередил «Барселону» и поднялся на пятое место. «Эспаньол» на 14-й строчке.

Испания. Примера. 26-й тур

Вильярреал – Эспаньол – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Пино, 14; 2:0 – Пино, 20; 3:0 – Пино, 45+1; 4:0 – Пино, 53; 4:1 – Баре, 65; 5:1 – Диа, 86.

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