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    Примера. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру Пино и обошел «Барселону»

    «Вильярреал» в 26-м туре чемпионата Испании разгромил «Эспаньол». Покер оформил Йереми Пино.

    Принадлежащий «Краснодару» Тонни Вилена вышел в основе «Эспаньола» и отыграл первый тайм, после чего был заменен.

    «Вильярреал» опередил «Барселону» и поднялся на пятое место. «Эспаньол» на 14-й строчке.

    Испания. Примера. 26-й тур

    Вильярреал – Эспаньол – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Пино, 14; 2:0 – Пино, 20; 3:0 – Пино, 45+1; 4:0 – Пино, 53; 4:1 – Баре, 65; 5:1 – Диа, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 18:09
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