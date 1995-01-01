Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл детали трансфера из «Крыльев Советов». Он хотел остаться в Самаре до лета.

«Да, хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но решили, что приеду в «Спартак», поэтому хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи. Все будет хорошо.

Сейчас я в топ-команде с топ-игроками. Хочу попасть в сборную, играть в еврокубках», – сказал игрок.

Чернов – воспитанник ЦСКА.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»

Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»