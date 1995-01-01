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    Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл детали трансфера из «Крыльев Советов». Он хотел остаться в Самаре до лета.

    «Да, хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но решили, что приеду в «Спартак», поэтому хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи. Все будет хорошо.

    Сейчас я в топ-команде с топ-игроками. Хочу попасть в сборную, играть в еврокубках», – сказал игрок.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

    Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»

    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2360

      ALEX ML 1 час назад

      Чуть топовее чем было? А может по итогу топ Самара выше будет

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      Рейтинг: +2745

      Валерий2705 2 часа назад

      Топы с девятого места)

      0
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