Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

Чуть топовее чем было? А может по итогу топ Самара выше будет
Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл детали трансфера из «Крыльев Советов». Он хотел остаться в Самаре до лета.
«Да, хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но решили, что приеду в «Спартак», поэтому хочу быстрее влиться в коллектив, понять тренерские задачи. Все будет хорошо.
Сейчас я в топ-команде с топ-игроками. Хочу попасть в сборную, играть в еврокубках», – сказал игрок.
Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»
Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»
Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»