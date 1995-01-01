«Реал» и «Барселона» поборются с «Челси» за Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде – одна из целей «Челси» на лето. Однако борьбу за него планируют навязать «Реал» и «Барселона», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга.

«Челси» пытался осуществить трансфер француза в зимнее окно, но не смог.

В прошлом году 23-летний Кунде дебютировал за сборную Франции.

В этом сезоне у Кунде 30 матчей, гол, ассист.

Игрок стоит 60 миллионов евро.

Кунде – приоритетная цель «Челси» на лето

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