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    «Реал» и «Барселона» поборются с «Челси» за Кунде

    Защитник «Севильи» Жюль Кунде – одна из целей «Челси» на лето. Однако борьбу за него планируют навязать «Реал» и «Барселона», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга.

    «Челси» пытался осуществить трансфер француза в зимнее окно, но не смог.

    • В прошлом году 23-летний Кунде дебютировал за сборную Франции.
    • В этом сезоне у Кунде 30 матчей, гол, ассист.
    • Игрок стоит 60 миллионов евро.

    Кунде – приоритетная цель «Челси» на лето

    Кунде, Чуамени, Райс – цели «Челси» на лето

    «Челси» рассчитывает в течение суток купить Кунде

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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