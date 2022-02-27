Генич: «Селихов при голе Язиджи неправильно поставил стенку»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил гол полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Турок точно пробил со штрафного.

«Александр Селихов в голе Язиджи неправильно поставил стенку. Турок пробил не над стенкой, а в обвод. Если бы там еще один высокий игрок стоял, то удар бы уже не проходил. Не хватило одного футболиста. Когда Язиджи это увидел, подумал: «Спасибо, вратарь, я сейчас тебя легко переиграю».

Перед матчем говорили, что Язиджи здорово исполняет стандарты. Человек может», – сказал бывший футболист Генич.