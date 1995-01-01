Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Генич: «Селихов при голе Язиджи неправильно поставил стенку»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил гол полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Турок точно пробил со штрафного.

    «Александр Селихов в голе Язиджи неправильно поставил стенку. Турок пробил не над стенкой, а в обвод. Если бы там еще один высокий игрок стоял, то удар бы уже не проходил. Не хватило одного футболиста. Когда Язиджи это увидел, подумал: «Спасибо, вратарь, я сейчас тебя легко переиграю».

    Перед матчем говорили, что Язиджи здорово исполняет стандарты. Человек может», – сказал бывший футболист Генич.

    • Язиджи перешел в ЦСКА зимой из «Лилля».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

    Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

    Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

    Бабаев: «У ЦСКА давно такого не было, чтобы забивал новичок. Как в старые добрые времена»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      alefreddy 1 час назад

      просто не надо перехваливать игрока по некоторым играм.Пример у коней Кифа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21304

      JTherry 2 часа назад

      крайним слева в стенке стоял Соболев, не самый маленький игрок, но стенку надо было сдвинуть еще левее, чтобы мяч мог попасть ему в голову, а он пролетел слева от стенки, обычный крученый удар, "сухой лист"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94436

      zigbert 3 часа назад

      Многочисленные повторы подтверждают это. Урок на будущее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      КНФ 3 часа назад

      Как ваноли научил

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru