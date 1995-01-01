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    Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Он воспитанник ЦСКА.

    «Играли хорошо, в целом все довольны игрой, но просто бывает так, что момент не забиваем свой, а у них со штрафного залетел», – сказал Чернов.

    • Чернов перешел зимой из «Крыльев Советов».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

    Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»

    Источник: ТАСС

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2613

      Nerlinger 1 час назад

      вот так всегда и играйте

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      Рейтинг: +400

      Спартач80 3 часа назад

      Иди,на х.у.й,чертила корявая!

      0
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      Рейтинг: +7191

      Старикан 4 часа назад

      Его предшественники тоже всегда были довольны... Ничего хорошего ждать не приходится!

      0
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      Рейтинг: +59403

      portero 4 часа назад

      Ну если всегда быть довольными игрой проигрывая по 2:0???? Так и в ФНЛ можно оказаться...

      1
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 4 часа назад

      Спартак силен в этом сезоне как никогда. Правда только против команд, готовых к вылету в пердив.

      2
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      Рейтинг: +776

      alefreddy 4 часа назад

      Все довольны значит 9 место всех устраивает

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 часов назад

      Ну это многое меняет, раз довольны, тогда вопросов нет!

      3
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      Рейтинг: +6599

      mamba9090909 5 часов назад

      Все довольны?!!!!! Я то думал свинки воспрянут, вспомнят что они спартаковцы........ А они проиграли в два мяча и довольны.

      2
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      Рейтинг: +7612

      piligrim1986 5 часов назад

      довольны, что только 0-2? не понятно
      проходная защита, вялое нападение...ничего нового

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      Рейтинг: +1390

      Benifacto 7 часов назад

      то то я выключил на 30й минуте этот мрак....

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