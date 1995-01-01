Чернов: «Спартак» играл против ЦСКА хорошо, в целом все довольны игрой»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Он воспитанник ЦСКА.

«Играли хорошо, в целом все довольны игрой, но просто бывает так, что момент не забиваем свой, а у них со штрафного залетел», – сказал Чернов.

Чернов перешел зимой из «Крыльев Советов».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Кубань» (Кубок России).

Чернов: «Хотел закончить сезон в «Крыльях Советов», но сейчас я в топ-команде с топ-игроками»

Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»