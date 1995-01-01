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    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

    «Фиорентина» в 27-м туре чемпионата Италии уступила «Сассуоло». У хозяев на 90+4 победу принес Грегори Дефрель.

    С 79-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Джакомо Бонавентуры. Его команда осталась на седьмом месте.

    Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в заявке не было.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Сассуоло – Фиорентина – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 19; 1:1 – Артур, 88; 2:1 – Дефрель, 90+4.

    Удаления: нет – Бонавентура, 79.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4042

      sobaka120982 5 часов назад

      Надо было ставить в состав его, 100 бы выиграли))))

      0
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      Рейтинг: +94

      ugc-gaming 14 часов назад

      Заголовок то какой! Видимо, если был бы Коко, то игра совершенно по другому сложилась что-ли?

      4
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      ...
      Рейтинг: +2336

      СуперПАВ9 > ugc-gaming 13 часов назад

      Не исключенно

      0
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