Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

«Фиорентина» в 27-м туре чемпионата Италии уступила «Сассуоло». У хозяев на 90+4 победу принес Грегори Дефрель.

С 79-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Джакомо Бонавентуры. Его команда осталась на седьмом месте.

Форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в заявке не было.

Италия. Серия А. 27-й тур

Сассуоло – Фиорентина – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 19; 1:1 – Артур, 88; 2:1 – Дефрель, 90+4.

Удаления: нет – Бонавентура, 79.

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