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    Кейн – Сон стали самой результативной связкой в истории АПЛ

    Нападающие «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Хын-Мин Сон забили в АПЛ с передачи друг друга 37 голов. Это рекорд турнира.

    Они превзошли достижение бывших футболистов «Челси» Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда. У них 36 голов с передачи друг друга.

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    Источник: Бомбардир.ру

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