Кейн – Сон стали самой результативной связкой в истории АПЛ

Нападающие «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Хын-Мин Сон забили в АПЛ с передачи друг друга 37 голов. Это рекорд турнира.

Они превзошли достижение бывших футболистов «Челси» Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда. У них 36 голов с передачи друг друга.

Накануне «Тоттенхэм» победил «Лидс» (4:0), Сон забил с паса Кейна.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.

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