Матч «Спартак» – ЦСКА открыли правнучка и праправнучка Николая Старостина

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Символическим ударом по мячу его начала Наталья Коростелева, правнучка основателя спартаковского клуба Николая Старостина, вместе со своей дочкой.

Сегодня 120 лет со дня рождения Николая Старостина.

На 50-й минуте ЦСКА открыл счет.

ЦСКА в случае победы останется 4-м.

«Спартак» в любом случае будет 9-м.

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