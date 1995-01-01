Матч «Спартак» – ЦСКА открыли правнучка и праправнучка Николая Старостина

как только Спартак на стадионе устраивает "показуху" с юбилеями, можно почти со 100-процентной уверенностью сказать, что матч будет позорно проигран... может, завязать с этими "праздниками", и прекратится расслабленность игроков, намного целеустремленнее будет выглядеть команда...
В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Символическим ударом по мячу его начала Наталья Коростелева, правнучка основателя спартаковского клуба Николая Старостина, вместе со своей дочкой.
Сегодня 120 лет со дня рождения Николая Старостина.
- На 50-й минуте ЦСКА открыл счет.
- ЦСКА в случае победы останется 4-м.
- «Спартак» в любом случае будет 9-м.
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