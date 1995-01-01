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    Матч «Спартак» – ЦСКА открыли правнучка и праправнучка Николая Старостина

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Символическим ударом по мячу его начала Наталья Коростелева, правнучка основателя спартаковского клуба Николая Старостина, вместе со своей дочкой.

    Сегодня 120 лет со дня рождения Николая Старостина.

    • На 50-й минуте ЦСКА открыл счет.
    • ЦСКА в случае победы останется 4-м.
    • «Спартак» в любом случае будет 9-м.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21287

      JTherry 1 час назад

      как только Спартак на стадионе устраивает "показуху" с юбилеями, можно почти со 100-процентной уверенностью сказать, что матч будет позорно проигран... может, завязать с этими "праздниками", и прекратится расслабленность игроков, намного целеустремленнее будет выглядеть команда...

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      Рейтинг: +249

      Рыпя 1 час назад

      я всё равно верю в Спартак!!! это моя Жизнь! это моя Судьба! КТО МЫ!? как бы мы не играли, мы подписались за этот КЛУБ "СПАРТАК" а я в 3 поколение уже! и не предам его! как некоторые шавки, болеют за тех кто чемпион!

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      Рейтинг: +1856

      DMитрий 1 час назад

      Братья Березуцкие матч закрыли.

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      Рейтинг: +17468

      DVOK68 2 часа назад

      Спартак обладает удивительно поганой способностью портить собственные праздники,юбилеи и прочие даты...
      Просто равных нет.Позорники,тьфу.

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