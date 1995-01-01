Кержаков заболел. Он не будет руководить «Нижним Новгородом» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Урала».
По информации «Матч ТВ», причина отсутствия 39-летнего специалиста – болезнь.
В последние дни он из-за состояния здоровья не проводил тренировки команды.
- «Нижний Новгород» примет «Урал» сегодня.
- Начало матча – в 14:00 мск.
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