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    РФС объявил о переносе матча Кубка России «Балтика» – «Чайка»

    Игра 1/8 финала Кубка России между «Балтикой» и «Чайкой» состоится 3 марта в 20:00 мск.

    Изначально матч был запланирован на 1 марта, однако его перенесли из-за проблемы с авиасообщением.

    «Решение было принято после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на Юге России», – объяснили в РФС.

    Остальные встречи 1/8 финала Кубка пройдут по расписанию.

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    Игры Кубка России «Спартак» – «Кубань» и «Балтика» – «Чайка» перенесут (Сергей Ильев)

    Источник: сайт РФС

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